Digital Pinball: Last Gladiators vorgestellt

BeXide kündigt "Digital Pinball: Last Gladiators" für Switch, Switch 2 und den PC an. Hierbei handelt es sich um eine Neuauflage des 1995 von Kaze für den Sega Saturn veröffentlichten Originals.

"Digital Pinball: Last Gladiators" bringt den im Jahr 1995 veröffentlichten Flipperklassiker nach 30 Jahren erstmals zurück. Die Neuauflage basiert dabei auf Version 9.7, welche als endgültige Fassung des Titels gilt, und übernimmt sämtliche Inhalte der Originalversion. Simultan wurden Steuerung und Bedienung speziell für Switch angepasst, um ein komfortableres Spielgefühl zu ermöglichen.

Im Mittelpunkt stehen darin vier unterschiedliche Flippertische, welche jeweils eigene Geschichten erzählen und sich thematisch an verschiedenen Epochen orientieren. Gladiators begleitet etwa die Kämpfer im alten Rom, die um ihre Freiheit ringen, während Knight of the Roses den Konflikt eines legendären Ritters gegen eine Bedrohung der Welt behandelt. Dragon Showdown verlagert die Handlung dagegen in den Osten und konzentriert sich auf Machtkämpfe eines feudalen Herrschers. Warlock bildet schliesslich den Abschluss mit einem finalen heiligen Krieg gegen die endlose Geschichte menschlicher Konflikte.

Jeder Tisch umfasst insgesamt neun Runden sowie eine abschliessende Finalrunde. Ergänzt wird das Paket durch eine realistische Ball- und Flipperphysik sowie überarbeitete Grafiken.

"Digital Pinball: Last Gladiators" erscheint in diesem Jahr.