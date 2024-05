Indie-Entwickler Hyper Luminal Games hat einen konkreten Releasetermin für "Pine Hearts" verkündet. So können wir uns noch in diesem Monat an das emotionale Adventure heranwagen.

Demnach ist "Pine Hearts" ab 23. Mai für Switch und den PC erhältlich. Einen neuen Trailer zu dem Titel gibt es dagegen schon jetzt zu sehen.

Bei "Pine Hearts" handelt es sich um ein warmherziges und gedankenvolles Spiel über Liebe, Leben, Erinnerungen und Familie. Es erzählt auf behutsame Weise über den Verlust eines Familienmitglieds. Sei dir aber bewusst, dass dieses Thema behandelt werden wird, bevor du das Spiel beginnst.

Weitere Umsetzungen von "Pine Hearts" sind offenbar aktuell nicht geplant.