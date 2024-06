Pioneers of Pagonia: Bergbau-Update

In "Pioneers of Pagonia" wird ab sofort auch unterirdisch gewuselt! Dank der Veröffentlichung des Bergbau-Updates, dem zweiten grossen Early Access Content Update in diesem Jahr, bringen neue Einheiten wie der ikonische Geologe, Gebäude, schlagkräftige Kampfeinheiten und gewiefte Feinde neue spielerische Herausforderungen in die mittelalterliche Fantasy-Welt von Pagonia.

Während Eisen, Silber und Kohle nun sowohl oberirdisch als auch unterirdisch geschürft werden können, kommen mit Gold und Nickel zwei vollständig neue Ressourcen ins Spiel. Um diese zu verarbeiten und von den neuen Stahlwaffen, Rüstungen und neuen Kampfeinheiten wie dem Klingentänzer zu profitieren, haben neue Produktions- und Warenketten ihren Weg in "Pioneers of Pagonia" gefunden.

Mit den Scavs haben sich ausserdem fiese Gegner auf den pagonischen Inseln breitgemacht. Diese feindliche Fraktion erweitert nicht nur ihr eigenes Territorium stetig und behindert somit die Expansion des Spielers, sondern baut auch aktiv Ressourcen ab, verbraucht diese und errichtet neue Basen. Wird den Scavs nicht rechtzeitig Einhalt geboten, können sie zu einem übermächtigen Gegner anwachsen. Auch neu: Wer auf bestimmte Gegnertypen im Spiel keine Lust hat, kann diese ab jetzt nach Belieben im Kartengenerator gezielt ausschalten.

Im Rahmen des grossen Bergbau-Updates wurden auch viele kleinere bestehende Funktionen, Anzeigen und Elemente verbessert. So hat nun beispielsweise der Nährboden einen grösseren Einfluss auf den Anbau bestimmter Gemüsesorten, eine detaillierte Anzeige der Nahrungsproduktion in der Taverne und des Verbrauchs in den Wohnhäusern und Minen wurde eingebaut, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Ausserdem ist nun das ikonische Gebäude "Monument des Wissens" im Spiel vorhanden, das zum Erreichen mancher Kartenziele benötigt wird.

Neben ständigen Quality-of-Life-Updates folgen in diesem Jahr noch zwei weitere umfangreiche Content Updates in "Pioneers of Pagonia". Im September wartet das Magie-Update mit mysteriösen neuen Feinden, magischen Einheiten für den Spieler, neuen Entdeckungen durch den Schatzsucher und Gebäuden für die Edelsteinverarbeitung sowie ein weiteres grosses Content-Update im 4. Quartal 2024.