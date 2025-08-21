Pioneers of Pagonia enthüllt Release-Termin

Die Wirtschaftssimulation "Pioneers of Pagonia" wird am 11. Dezember 2025 für den PC erscheinen. Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach Start im Early Access wird das Entwicklerstudio Envision Entertainment die Vollversion inklusive der Story-Kampagne veröffentlichen.

In der rund 30-stündigen Story-Kampagne, die sowohl allein als auch im Shared Coop-Modus mit bis zu vier Spielern gespielt werden kann, stellt ihr euch der Katastrophe, welche die Welt von Pagonia heimgesucht hat. Der mittelalterliche Kontinent zersplitterte in tausende von Inseln und ein dichter Nebel legte sich über das Land, in der neben Dieben und Räubern auch fremdartige Gefahren wie Werwölfe, Geister und die Verdammten lauern. Nun macht ihr euch auf, den Nebel zu lüften, ökonomische und topografische Herausforderungen zu überwinden, feindliche Anführer zu besiegen und die Pagonier wieder zu vereinen.