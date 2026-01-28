Pioneers of Pagonia - Roadmap 2026

Nach dem 1.0-Release von "Pioneers of Pagonia" im vergangenen Dezember gab Envision Entertainment heute erste Details zu weiteren kostenlosen Inhalten und der ersten Erweiterung des Aufbau-Strategiespiels bekannt.

Bereits im Februar könnt ihr euch auf das erste von mehreren kostenlosen Updates im Jahr 2026 freuen, das eine Reihe von Quality-of-Life-Verbesserungen sowie von den Spielern gewünschte Änderungen einpflegt. Darunter fallen beispielsweise die Möglichkeiten, Einheiten zu Trägern herunterzustufen, Gebäudeeinstellungen zu kopieren sowie ein verbessertes Balancing von Handelsangeboten und Einheiten. Frühlingshaft wird es dann im März mit dem kostenpflichtigen "A Touch of Spring"-Cosmetics-Pack. Mit den brandneuen Dekorationen können Spieler dann ihre Städte mit wunderschönen neuen Frühlingsdekorationen sowie Lichtvariationen ausstatten.

Die erste grosse Erweiterung "Meadowsong" wird dann im 2. Quartal 2026 erscheinen. Tierhaltung, Weingüter, Obstfarmen und weitere neue Gebäude werden in die Inselwelt von "Pioneers of Pagonia" Einzug halten, um die mysteriöse Herausforderung "Die Verwelkung" zu meistern. Eine spannende neue Story-Karte wird ausserdem die Geschichte Pagonias fortführen. Zeitgleich zu "Meadowsong" wird das "Freibier"-Update erscheinen, das die viel gewünschte Brauerei kostenlos für alle Spieler verfügbar macht.

Nähere Informationen zur "Meadowsong"-Erweiterung und den Inhalten des zweiten grossen DLCs folgen in den nächsten Monaten.