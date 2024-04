Pioneers of Pagonia: Neue Roadmap und Shared Co-Op Modus

Das Indie-Studio Envision Entertainment veröffentlichte den angekündigten Shared Co-Op Modus, der ab sofort allen Pionieren zur Verfügung steht. Bis zu vier Spieler können nun gemeinsam die Welt von Pagonia betreten. Ausserdem gewährt Envision Entertainment mit der überarbeiteten Roadmap einen Überblick über Content Updates und Neuerungen, die in der nahen Zukunft in der wuseligsten Wirtschaftssimulation aller Zeiten geplant sind.

Die Besonderheit des brandneuen Shared Co-op Modus ist, dass alle Spieler dieselbe Fraktion spielen, um gemeinsam die Insel zu erkunden und ihre Siedlung mit verzweigten Produktionsketten und tausenden von Einheiten aufzubauen. Potenzielle Mitspieler werden ganz einfach per Steam eingeladen und können auch einer bereits länger andauernden Session beitreten. Dank dem umfangreichen Kartengenerator mit prozedural generierten Karten kann der Schwierigkeitsgrad individuell auf jede Spielergruppe und Laune angepasst werden. Von friedlicher Pionierarbeit für eine entspannte Session, die sich auch perfekt für ein Spiel mit dem jüngeren Nachwuchs eignet, einem mittleren Schwierigkeitsgrad unter Freunden bis hin zur extremen Herausforderung für erfahrene Strategiespieler. Wer eine Session vorzeitig verlassen muss, erhält automatisch einen Speicherstand, um das Spiel an dieser Stelle mit denselben oder auch anderen Pionieren fortzuführen.

Im Rahmen des Early Access werden neben den ständigen Quality-of-Life-Updates, die oftmals auf Community Wünschen basieren und diese umsetzen, in regelmässigen Abständen weitere Spielinhalte hinzugefügt. So folgen auf den Shared Co-Op Modus in diesem Jahr noch drei grössere Updates, darunter das Bergbau-Update mit neuen Ressourcen, Monumenten und dem verbesserten Kampfsystem. Neue Einheiten und Feinde sowie Mod Support, weitere Gebäude und Dekorationen erwarten Spieler im Magie-Update.