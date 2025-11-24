Pioner bereit für den PC-Early Access

Der postapokalyptische MMO Shooter "Pioner" von GFAGAMES hat nach den scheinbar erfolgreichen Playtests einen Launch-Termin für den Early Access erhalten. So startet der in einer alternativen Sowjetunion spielende Shooter am 16. Dezember auf dem PC. Xbox Series und PlayStation 5 Fassungen sind ebenfalls angedacht, allerdings noch ohne Termin. Mit sowohl PvE- als auch PvP-Elementen, werden sich vom Setting und der Lore her vor allem Fans von Spielen wie "Stalker", "Chernobylite" und "Atomfall" heimisch fühlen. Hier gibt es die Ankündigung des Early Access in Videoform sowie eine Beschreibung des Shooters:

Über Pioner

"PIONER ist ein Open-World-MMO-Shooter, der in einer gespenstischen alternativen Welt spielt, in der verlassene Gebäude aus der Sowjet-Ära auf einer trostlosen, post-apokalyptischen Insel stehen. In dieser immersiven Umgebung wird das Spielerlebnis von dynamischen PvE- und PvP-Elementen bestimmt, bei denen Realismus Vorrang vor traditionellen Gesundheitsbalken oder Charakterstufen hat. Auf einer weitläufigen Karte von über 50 Quadratkilometern (versteckte Dungeons nicht mitgerechnet) können die Spieler eine Welt voller Geheimnisse und Gefahren erkunden, während sie auf Story-Quests und Fraktionsmissionen treffen, die sich auf Beziehungen und Loyalitätsbelohnungen auswirken.

Explore and survive

PIONER ist ein MMO, das sich auf Storytelling und soziale Interaktion mit den Spielern konzentriert und sowohl PvE- als auch PvP-Erfahrungen bietet.Spieler können an storybasierten Quests oder Fraktionsmissionen teilnehmen, bei denen die Loyalität zu verschiedenen Gruppen Belohnungen und zusätzliche erzählerische Inhalte freischaltet. Die Kämpfe gegen andere Spieler sind intensiv, und in den Shadowlands gibt es spezielle Gebiete, die für diese Auseinandersetzungen vorgesehen sind. Das Spiel ist auf Immersion ausgerichtet und ermutigt die Spieler, eine Welt zu erkunden, Strategien zu entwickeln und in einer Welt zu überleben, in der ihre Entscheidungen von Bedeutung sind. Weitere Details werden kurz vor der Veröffentlichung im Jahr 2025 bekannt gegeben, da sich die Spielwelt ständig weiterentwickelt.

Beeindruckende, düstere offene Welt - Erforsche eine alternative Realität, die von der Sowjet-Ära inspiriert ist, mit stimmungsvollen Landschaften, einzigartiger Architektur und einer fesselnden Geschichte.

Reichhaltige, von Science-Fiction beeinflusste Story - Tauch ein in eine Geschichte, die stark von klassischer Science-Fiction beeinflusst ist, mit komplexen Charakteren, mächtigen Artefakten und mysteriösen Anomalien, die die Geschichte prägen.

Story-Kampagne - Erlebe eine Story-Kampagne mit umfangreicher Hintergrundgeschichte und spannenden Quests.

Extensive arsenal of weapons

Vielfältige Spielaktivitäten - Nimm an einer Vielzahl von Aktivitäten teil, darunter PvE-Missionen, PvP-Arenen, Events, storybasierte Schauplätze und fesselnde Minispiele wie Angeln und Casino-Spiele.

Shadowlands-Extraktions-Shooter-Modus - Erlebe den intensiven Shadowlands-Modus, ein Extraktions-Shooter-Erlebnis in PIONER, bei dem es um Überleben und Schatzsuche geht.

Fraktionen mit einzigartigen Persönlichkeiten - Schliesse dich charismatischen Fraktionen an, die jeweils unterschiedliche Charaktere, Perspektiven und besondere Belohnungen bieten.

Umfassende Waffenanpassung - Passe militarisierte Waffen mit einer grossen Auswahl an einzigartigen Modulen und Designs an, die es in MMO-Spielen noch nie gegeben hat.

Realistische Überlebensmechanik - Halte die Stärke deines Charakters durch das Management von Hunger, Ruhe und Ressourcen aufrecht und füge dem Überleben eine strategische Ebene hinzu.

Flexible crafting system

Umfangreiches Crafting-System - Benutze Artefakte, Anomalie-Energie und geplünderte Materialien, um an Werkbänken mächtige Waffen und Ausrüstung herzustellen.

Clan-basiertes soziales Gameplay - Bildet Clans, kommuniziert über Emotes und Chat und tretet in Clan-Ranglisten gegeneinander an, um eine starke Community-Dynamik aufzubauen.

Schlachtzüge und zielgerichtete Missionen - Erlebe sechs verschiedene Schlachtzüge, die eine Mischung aus offener Welt und strukturierten Missionen darstellen und Teamwork und Strategie erfordern."