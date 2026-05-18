Pit Panic angekündigt

Entwickler und Publisher Flying Rat Studio stellt uns "Pit Panic" für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC vor. Einen begleitenden Trailer bekommen wir auch gezeigt.

Bei "Pit Panic" handelt es sich um einen anspruchsvoller 2D-Plattformer mit Roguelike-Elementen, einem rasantem Tempo, einzigartigem Gameplay und kniffligen Umgebungsrätseln. Wir schlüpfen darin in die Rolle eines aufgeweckten Archäologen und kämpfen in handgefertigten Levels gegen die Zeit, während wir uralte Bossgegner bezwingen und uns immer weiter nach oben vorarbeiten.

Den offiziellen Gameplay-Trailer zu "Pit Panic" gibt es schon jetzt zu sehen. Diesem entnehmen wir auch, dass schon bald eine Demo des Titels verfügbar sein wird.

"Pit Panic" erscheint im Juli.