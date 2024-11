Zweiter Hotfix für Planet Coaster 2

Frontier Developments veröffentlicht heute den zweiten Hotfix für "Planet Coaster 2". Wir erfahren simultan auch, was sich damit ändert.

So optimiert der zweite Hotfix für "Planet Coaster 2" in erster Linie das Verhalten neuer Besucher in diversen Bereichen. Sämtliche Details dazu können wir in den englischen Patchnotes nachlesen. Tiefergehende Erweiterungen sind dann für den Dezember in Aussicht gestellt. Dann wird etwa auch das User Interface überarbeitet.

"Planet Coaster 2" ermöglicht es uns, unseren Traumfreizeitpark zu bauen und zu gestalten. Mit einem intuitiven Bausystem kann jeder Aspekt des Parks bis ins kleinste Detail angepasst werden. Wir können dabei aufregende Achterbahnen und spektakuläre Wasserrutschen erschaffen, um unsere Gäste zu begeistern.

"Planet Coaster 2" bietet gleichzeitig eine Vielzahl neuer Fahrgeschäfte, Dekorationen und Szenerieobjekte, die es uns ermöglichen, einzigartige Themenwelten wie mystische Länder oder schillernde Tiefseewelten zu kreieren. Ein knallbunter erster Trailer stellt das Konzept in bewegten Bildern vor.

"Planet Coaster 2" ist seit 6. November für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.