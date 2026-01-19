Planet of Lana II: Children of the Leaf: Umfangreiches Gameplay

Thunderful Games hat umfangreiche Gameplay-Impressionen aus "Planet of Lana II: Children of the Leaf" veröffentlicht. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns nämlich fast elf Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "Planet of Lana II: Children of the Leaf" zu erwarten ist. Dabei geht man auch auf die unterschiedlichen Facetten der Spielwelt ein. Der mitunter eher unauffällige Soundtrack passt wunderbar dazu.

Das letzte Lebenszeichen von "Planet of Lana II: Children of the Leaf" gab es im vergangenen September. Damals wurde eine Switch-2-Fassung des Puzzle-Platformers bestätigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Planet of Lana II: Children of the Leaf" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.