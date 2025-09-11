Planet of Lana II: Children of the Leaf kommt auch für Switch 2

"Planet of Lana II: Children of the Leaf" wurde bereits im Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC angekündigt. Jetzt wurde bekannt, dass der Puzzle-Plattformer auch für Switch 2 verfügbar sein wird.

Konkret gibt Thunderful Games bekannt, dass "Planet of Lana II: Children of the Leaf" auch für den Switch-Nachfolger in der Mache ist. Die Veröffentlichung erfolgt simultan zu den anderen Versionen. Über inhaltliche Unterschiede ist noch nichts bekannt.

Technisch könnten wir uns jedoch im direkten Vergleich mit der ersten Switch-Generation sicher auf einige Verbesserungen freuen. So ist hier erfahrungsgemäss von einer höheren Auflösung und kürzere Ladezeiten auszugehen. Ob eine, eventuell sogar kostenlose, Upgrade-Möglichkeit bestehen wird, wurde noch nicht gesagt.

"Planet of Lana II: Children of the Leaf" erscheint Anfang des nächsten Jahres.