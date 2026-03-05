Planet of Lana II: Der Launch-Trailer

Wishfully Studios und Thunderful laden euch ein, eine atemberaubende Welt zu besuchen und in "Planet of Lana II: Children of the Leaf" eine von Herzen kommende Geschichte der Freundschaft zu geniessen.

Als die Stämme ihres Heimatplaneten von der Gier nach Macht und Geld entzweigerissen werden, bieten Lana und ihre kleine Begleiterin Mui den Mächten, die ihre Welt verändern, gemeinsam die Stirn. Sie kämpfen nicht nur um ihr Überleben, sondern um die Seele ihres Zuhauses.

"Planet of Lana II "ist perfekt für neue und bereits existierende Fans von "Planet of Lana" und bietet einzigartiges Begleiter-Gameplay, clevere Rätsel, herausfordernde Action-Sequenzen und Stealth-Elemente. Und das alles in einer wunderschönen fesselnden Welt.

"Wir haben bei der Entwicklung des ersten Teils von Planet of Lana so viel gelernt und hatten so viele Ideen, bei denen uns die Zeit fehlte, sie umzusetzen. Bei Planet of Lana II wollten wir alle Aspekte des Spiels verbessern, fesselndere Rätsel und unvergesslichere Szenen schaffen und die Geschichte und das Universum auf ganz neue Höhen bringen! Wir freuen uns schon unheimlich darauf, wenn sich die Fans wieder mit Lana und Mui zusammenschliessen."

Adam Stjärnljus, Creative Director und Co-Game Director von Wishfully Studios

"Planet of Lana II" ist jetzt auf PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 PlayStation 4, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch verfügbar.

Ausserdem gibt es für PC und PS5 ein Unterstützerpaket mit einem Digital Artbook, dem Novo-Sprachbegleiter (einer Anleitung zur Sprache im Spiel) und für PC mit wunderschönen Hintergrundbildern. Eine Demoversion des Spiels ist heute für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erschienen und sie ist weiterhin für PC, PlayStation und Xbox verfügbar.