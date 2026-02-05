Planet of Lana II: Children of the Leaf: Neuer Trailer

Wishfully Studios und Thunderful gaben bekannt, dass ihr filmisches Rätsel-Adventure "Planet of Lana II: Children of the Leaf" am 5. März 2026 auf PC, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 5 PlayStation 4, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen wird.

Ihr werden die Chance haben, einen Blick auf die Fortsetzung von "Planet of Lana" zu werfen, da die erste öffentliche Demo ab 11. Februar auf Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar sein wird. Für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch wird es ebenfalls eine Demo geben, deren späterer Erscheinungstermin noch bekannt gegeben wird.

Der neue Trailer bietet einen Vorgeschmack auf verschiedene Biome – von atemberaubenden natürlichen Landschaften bis hin zu üppig gestalteten Meerestiefen, uralten Wäldern, Roboterfriedhöfen und dystopischen Stadtlandschaften – welche ausnahmslos von der ergreifenden Musik des für einen BAFTA nominierten Komponisten Takeshi Furukawa untermalt sind. Man sieht Lana und ihre Begleiterin Mui, wie sie zusammenarbeiten und ihre einzigartigen Fähigkeiten wie Muis Kontrolle über Kreaturen einsetzen, um Rätsel zu lösen, sich an mörderischen Robotern vorbeizuschleichen und die verschiedenartigen Umgebungen des Spiels zu erkunden.

"Wir freuen uns, zu verkünden, dass Planet of Lana II: Children of the Leaf ab 5. März auf PC, Playstation, Xbox und Switch verfügbar sein wird. Wir haben bei der Entwicklung des ersten Teils so viel gelernt und haben das genutzt, um jeden Aspekt des Spiels in Planet of Lana II zu verbessern. Der erste Teil wurde sowohl von der Spielergemeinschaft als auch von Kritikern unheimlich gut aufgenommen, also sind wir schon sehr gespannt darauf, zu sehen, wie die verbesserte Fortsetzung beim Anspielen der Demo am 11. Februar und dann mit der Vollversion am 5. März aufgenommen wird."

Game Director Adam Stjärnljus