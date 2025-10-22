Planet of Lana auch für iOS & Android

Publisher Playdigious und Entwickler Wishfully kündigen "Planet of Lana" auch für iOS und Android an. Einen Releasetermin für die Portierungen gibt es auch schon.

Demnach ist "Planet of Lana" ab 9. Dezember auch für iOS und Android verfügbar. Im Vergleich zu den übrigen Fassungen verspricht man dafür folgende Änderungen bzw. Verbesserungen:

Überarbeitete Benutzeroberfläche

Achievements für das Game Center.

Cloud-Saves

Kompatibilität mit MFi (steht für "Made for iPhone/iPad)-Controllern

Optimierung für iPhone 16 (einschliesslich Pro Max)

Zudem zeigt man jetzt schon einen ersten Trailer zu den kommenden Mobilfassungen von "Planet of Lana". Dieser bringt uns 46 Sekunden lang vor allem das Gameplay näher.

"Planet of Lana" erschien am 23. Mai 2023 für Xbox One, Xbox Series X und den PC. PS4, PS5 und Switch wurden am 16. April 2024 versorgt.