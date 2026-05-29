Planet Zoo 2 angekündigt

Frontier Developments hat "Planet Zoo 2" für PS5, Xbox Series X und den PC vorgestellt. Einen ersten Trailer hatte man gleichzeitig ebenfalls zu zeigen.

"Planet Zoo 2" baut inhaltlich auf dem bekannten Zoo-Management-Prinzip des Vorgängers auf und erweitert es um frische Möglichkeiten zur Gestaltung und Verwaltung komplexer Tierparks rund um den Globus. Wir erschaffen darin aussergewöhnliche Zoos in unterschiedlichen Biomen und kombinieren kreative Baugestaltung mit umfassender Tierpflege und wirtschaftlicher Planung. Neben klassischen Gehegen stehen jetzt auch reine Wasser- und Flugtiere im Mittelpunkt, welche das Spektrum der Tierwelt deutlich erweitern.

Die Tierhaltung spielt dabei eine zentrale Rolle. Jede Tierart verfügt über individuelle Bedürfnisse, Verhaltensweisen und Interaktionen mit der Umgebung. Tiere bewegen sich realistisch durch ihre Gehege, zeigen Herdenverhalten, grasen in selbst gestalteter Vegetation und reagieren stets dynamisch auf ihre Umgebung. Bekannte Arten wie etwa Löwen und Schimpansen treffen auf neue Spezies, die eine noch vielfältigere Tierwelt formen und detailreich animiert wurden.

Ein Highlight bilden Wasserlebewesen und Flugtiere. Wir errichten Aquarien für Süss- und Meerestiere, in denen Fischschwärme, Haie oder Schildkröten ihre eigenen Ökosysteme bilden. Gleichzeitig ermöglichen individuell konfigurierbare Volieren die Haltung diverser Vogelarten, welche sich sowohl am Boden als auch in der Luft frei bewegen.

Neben der klassischen Zooverwaltung erweitert der Titel den Tierschutzaspekt. Tiere können jetzt nämlich unter bestimmten Bedingungen in gross angelegte, frei gestaltbare Naturschutzgebiete entlassen werden, die als eigene Ökosysteme funktionieren. Diese neuen Areale verbinden Management mit Artenschutz und schaffen weitere spielerische Tiefe.

Der Bauaspekt bietet umfangreiche Werkzeuge wie etwa Skalierung, Farbgestaltung und flexible Geländebearbeitung. Vorgefertigte Baupläne erleichtern zudem den Einstieg, während erfahrene Spieler eigene Konstruktionen entwickeln können. Ergänzt wird alles durch intuitive Pfadsysteme und frische Vegetationspinsel.

Auch das Management bleibt weiterhin ein Kernbestandteil. Besucher sollen attraktive Zoos erleben, welche wirtschaftlich funktionieren und konstant erweitert werden können. Unterschiedliche Spielmodi wie etwa Karriere, Franchise und Sandbox sorgen für langfristige Abwechslung, während ein globales Netzwerk aus Zoos und Community-Inhalten zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

Ein Trailer stellt uns das Konzept von "Planet Zoo 2" fast eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vor. Dabei setzt man auf ausgesprochen farbenfrohe Sequenzen.

"Planet Zoo 2" erscheint am 13. Oktober.