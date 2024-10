Planet Zoo feiert fünften Geburtstag

Frontier erinnert uns daran, dass die PC-Fassung von "Planet Zoo" bald ihren fünften Geburtstag feiert. Dies wird unter anderem mit einem kostenpflichtigen DLC gefeiert.

So kündigt man das "Zookeepers Animal Pack" für "Planet Zoo" an, welches am 15. Oktober erscheint und etwa weitere sieben Kreaturen ergänzt. Es wird uns bereits jetzt mit einem Trailer vorgestellt. Simultan wird auch das kostenlose Update 1.18 veröffentlicht, welches unter anderem den afrikanischen Leoparden hinzufügt.

Die Welt von "Planet Zoo" reagiert auf alle Entscheidungen, die wir treffen. Wir können uns dabei auf das grosse Ganze konzentrieren oder uns durch direktes Mikromanagement um die kleinsten Details kümmern. Besonders beliebte Tiere und berühmte Ausstellungen erfreuen die Besucher, der Zoo kann weiterentwickelt und neue Technologien können erforscht werden. Um die natürliche Population zu stärken, dürfen Zoobesitzer ausserdem Tiere in die Wildnis entlassen."

"Planet Zoo" erschien am 5. November 2019 für den PC. PS5 und Xbox Series X folgten am 26. März.