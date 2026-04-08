Planted! - Koop-Partyspiel angekündigt

Cloth Cat Games hat heute "Planted!" enthüllt, ein kommendes Koop-Partyspiel für 1-4 Personen. "Planted!" lädt euch ein, in Arenakämpfen Erzeugnisse zu säen, anzubauen und auf Ziele (und euch gegenseitig) zu werfen, während ihr versucht, Punkte zu sammeln, um über eure Gegner zu triumphieren.

Teils Erntesimulation, teils Sportspiel und vollkommen kultiviertes Chaos: "Planted!" fordert euch heraus, in Arenakämpfen gegen eure Freunde anzutreten, wobei ihr eure Produktion strategisch planen müsst, um erfolgreich zu sein. Werdet ihr Dünger verwenden, um riesiges Gemüse für mehr Punkte anzubauen, werdet ihr die Opfergaben eurer Gegner stehlen oder werdet ihr Power-ups nutzen, um euch zum Sieg zu katapultieren? Nur die Zeit wird es zeigen.

"Planted!" bietet verschiedene Spielarten. Ihr könnt euch sowohl lokal auf der Couch als auch online mit euren Freunden (oder Feinden) in den Mehrspielermodus stürzen, inklusive Crossplay zwischen PC und Konsolen. Wenn ihr eure Gummistiefel anziehen, den Spaten schnappen und das Kleingartengelände allein betreten wollt, bietet "Planted! "zudem eine Einzelspielerkampagne, die in der harten Welt des kompetitiven Gärtnerns spielt.

"Wir freuen uns sehr, "Planted!" zum ersten Mal zu zeigen. Als Cloth Cat uns von ihrem Gartenbau-Kampf-Partyspiel erzählte, das bis zum Rand mit Charakter und spielerischen Ideen gefüllt ist, waren wir sofort überzeugt, und wir hoffen, dass ihr es auch seid!"

Ed Gregory, Senior Publishing Manager bei Curveball Games

"Planted! war in den letzten 5 Jahren ein Herzensprojekt für das Team von Cloth Cat, und wir sind mehr als begeistert, dass das Spiel, an das wir ständig denken mussten, nun Realität geworden ist. Wir haben noch viel mehr zu berichten, aber wir hoffen, dass dieser erste Einblick euch auf die Aussicht auf Kampf-Gärtnern mit euren Freunden neugierig macht!"

Ben Cawthorne, Creative Producer bei Cloth Cat Games