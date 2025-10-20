Plants vs Zombies: Replanted: Der offizielle Launchtrailer

Electronic Arts und die PopCap Studios haben schon den Launchtrailer zu "Plants vs Zombies: Replanted" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Im offiziellen Launchtrailer zu "Plants vs Zombies: Replanted" werden überarbeitete HD-Grafiken gezeigt und das klassische Verteidigungsprinzip, welches die Serie geprägt hat. Ein ganz besonderer Moment ist der Auftritt des Headcrab-Zombies aus dem Valve-Universum, der später im Spiel eine Rolle übernimmt. Mit noch mehr chaoshungrigen Untoten beginnt dabei eine neue Ära der ultimativen Gartenverteidigung – samt turbulenter Hinterhof-Schlachten und Elementen aus der Geschichte der Spielreihe.

Letzte Woche wurde bereits ein ausführlicher Deep Dive Trailer zum Gameplay von "Plants vs Zombies: Replanted" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Plants vs Zombies: Replanted" erscheint am 23. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.