Plants vs Zombies: Replanted: Umfangreicher Deep Dive Trailer

PopCap Games und The Lost Pixels haben einen längeren Deep Dive Trailer zu "Plants vs Zombies: Replanted" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich über dreieinhalb Minuten lang umfangreiche Einblicke in "Plants vs Zombies: Replanted" geboten. Dabei liegt der inhaltliche Fokus auf denn grundlegenden Spielmechaniken, aber man will natürlich auch die Atmosphäre des Titels vermitteln.

Nach einigen Gerüchten im Vorfeld war "Plants vs Zombies: Replanted" im Juli bei einer Direct-Ausgabe vorgestellt worden. Damals war ein erster Trailer zu sehen gewesen.

"Plants vs Zombies: Replanted" erscheint am 23. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.