PlayerUnknown Productions: Entlassungen angekündigt

Studio-Gründer Brendan Green hat einen Stellenabbau bei PlayerUnknown Productions in Aussicht gestellt. Gleichzeitig wurde die Entwicklung von "Prologue: Go Wayback" beendet.

Greene erklärt dazu, dass die Finanzierung von "Prologue: Go Wayback" in der bisherigen Form nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Das Projekt war Teil einer grösseren Vision, neue Technologien für besonders grosse virtuelle Welten zu entwickeln. Neben dem Titel arbeitete das Studio an der hauseigenen Melba-Technologie. Diese Forschung soll auch nach der Umstrukturierung fortgesetzt werden, allerdings mit einem signifikant kleineren Team.

Die Entwicklung von "Prologue: Go Wayback" wird dagegen gestoppt. Das Studio erklärt zudem, dass die ursprünglich geplanten Early-Access-Inhalte nicht länger umgesetzt werden können.

Für bestehende und künftige Spieler sind aber Änderungen geplant: "Prologue: Go Wayback" soll nämlich in einem kommenden Update gratis verfügbar gemacht werden. Ausserdem prüft das Studio derzeit Möglichkeiten, Käufern eine Rückerstattung anzubieten. Konkrete Details dazu sollen noch mitgeteilt werden.

"Prologue: Go Wayback" erschien im November 2025 im Early Access.