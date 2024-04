Krafton. hat bekannt gegeben, dass das "PUBG: Battlegrounds" Update 29.1 jetzt auf dem PC-Live-Server verfügbar ist. Das Update enthält die neue Ducati-Kooperation, zerstörbares Terrain, eine neue Nahkampfwaffe und verschiedene Verbesserungen beim Balancing.

Zerstörbares Terrain

Mit diesem Update wird das in der "PUBG: Battlegrounds" 2024 Roadmap angekündigte Feature „Zerstörbares Terrain“ in Rondo eingeführt, das es Spielern ermöglicht, Terrain bei Kämpfen in offenen Gebieten zu zerstören, um Deckung und neue Angriffsrouten zu schaffen. Dieses Terrain kann mit der neu hinzugefügten Nahkampfwaffe „Spitzhacke“, einigen Wurfgegenständen und Fahrzeugexplosionen zerstört werden.

Ducati-Kollaboration

Eine Zusammenarbeit mit der italienischen Premium-Motorradmarke „Ducati“ ist ebenfalls im Gange. Durch diese Zusammenarbeit können Spieler in "PUBG: Battlegrounds" verschiedene Kollaborationsitems verdienen, darunter Ducati-Spezialfahrzeug-Skins. Spezielle Vehicle Skins können durch das Sammeln von „Ducati Tokens“ erhalten werden, die über das „Aufstiegspaket“ und die „Beutetruhen-Packs“ erhältlich sind, die vom 9. April bis zum 8. Mai auf dem PC und vom 18. April bis zum 16. Mai in der Konsolenversion zum Verkauf stehen.

Rondo-Updates

Rondo wurde zum Ranked-Modus hinzugefügt und insgesamt verbessert, wobei die Frequenz der EMP-Zone, die die meisten elektronischen Geräte in ihrer Reichweite deaktiviert, reduziert wurde. Die Anzahl der Emergency Cover Airdrops, die bei Verwendung der Emergency Cover Flare eingesetzt werden, wurde von 3 auf 2 reduziert und ihre Grösse leicht verringert. Darüber hinaus wurden Verbesserungen an den In-Game Challenges und an einigen Gelände-, Objekt- und Umgebungselementen in Rondo vorgenommen.

Allgemeine Verbesserungen

In Update 29.1 wurden Balance-Anpassungen an einigen Waffen wie SCAR-L, AKM, Panzerfaust und Mk12 vorgenommen. Das Update beinhaltet ausserdem Verbesserungen der Bot-Bewegungs- und Verhaltensmuster, das Hinzufügen von Meisterschaftsmedaillen und die Veröffentlichung des „Survivor Pass: Comic Chaos“.