PUBG: Battlegrounds endet auf PS4 & Xbox One

Krafton gibt bekannt, dass "PUBG: Battlegrounds" auf PS4 und Xbox One bald enden wird. Damit folgt man dem Beispiel von "Genshin Impact" und es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Im Fall von "PUBG: Battlegrounds" werden ab 13. November nur noch PS5, Xbox Series S und Xbox Series X unterstützt. Krafton begründet dies mit dem Anspruch, die technische Basis zu modernisieren, die Stabilität zu erhöhen und künftige Erweiterungen reibungslos umsetzen zu können.

Spieler auf den älteren Plattformen verlieren ab diesem Tag den Zugriff auf "PUBG: Battlegrounds". Die bisherigen Kontodaten und gekauften Inhalte bleiben aber vollständig erhalten und können auf den neuen Konsolen ohne Umwege weiter genutzt werden. PS5-Nutzer müssen dafür die aktuelle Version herunterladen, während Xbox-Besitzer das Update automatisch über Smart Delivery erhalten.

Der Wechsel wurde laut Krafton nach längerer Abwägung beschlossen: Vorrang hatte dabei immer eine gleichbleibende Spielerfahrung auf allen Plattformen, auch im Hinblick auf den Erhalt von Crossplay. Durch die einheitliche Ausrichtung auf aktuelle Hardware lassen sich Leistungsunterschiede zwischen den Konsolen nun minimieren. Ausserdem soll die Infrastruktur so aufgestellt werden, dass grössere inhaltliche Updates künftig schneller umgesetzt werden können.