Game Show von Playism am Horizont

Auch Playism hat eine eigene Game Show in Aussicht gestellt. Sie kann am 25. April, also kommenden Freitag, ab zwölf Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Inhaltliche Informationen zur Game Show von Playism gibt es auch schon. In der rund zweistündigen Sendung werden nämlich 13 Spiele vorgestellt, welche ab dem Frühjahr veröffentlicht werden, sowie Neuigkeiten über die Teilnahme an der PAX East 2025, die vom 8. bis 13. Mai stattfindet, bekannt gegeben. Zu acht Spielen werden zudem frische Infos mitgeteilt, während Playism selbst fünf Spiele vorstellt, für die das Unternehmen als Publisher tätig sein wird.

Playism wurde im Mai 2011 gegründet und hat seine Headquarters in Osaka und Tokyo.