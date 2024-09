30 Jahre PlayStation: So wird gefeiert

In "Astro Bot" finden sich zahlreiche kultige Charaktere aus 30 Jahren PlayStation-Geschichte, die ebenso eine Hommage von Team Asobi sind wie ein Dank an die Fans für drei Jahrzehnte Begeisterung und Leidenschaft. Im zentralen Hub des Spiels tummeln sich alle Bots, die im Laufe des Abenteuers gerettet wurden.

Das 30-jährige Jubiläum ist zwar noch ein paar Monate entfernt, aber es gibt noch weitere Neuigkeiten zu den Wegen, mit denen dieser Meilenstein gewürdigt wird. Folgend ein erster Einblick in die Aktionen und Aktivitäten:

My First GT. In der Weihnachtszeit erscheint eine kostenlose Testversion der gefeierten Rennsimulation "Gran Turismo 7", die einige der beliebtesten Autos, Strecken und Veranstaltungen enthalten wird, die die Nostalgie und Aufregung des allerersten GT-Erlebnisses heraufbeschwören.

Digitale Spiele-Soundtracks. In Zusammenarbeit mit Sony Music werden von Oktober bis Januar auf Spotify eine Reihe digitaler Soundtracks aus beliebten PlayStation-Spielereihen wie "God of War" und "Twisted Metal" veröffentlicht. Die Soundtracks werden ebenfalls bei weiteren Musikanbietern wie Amazon Music und Apple Music erhältlich sein. Ab sofort ist auch eine eigens für das 30-jährige PlayStation-Jubiläum zusammengestellte Playlist auf Spotify verfügbar.

Shapes of Play. Hierbei handelt es sich um eine neue Produktsammlung, die von dem Team entwickelt wurde, das auch für das Design der PlayStation-Konsolen verantwortlich ist. Die Sammlung umfasst "Shapes of Play: Battle", "Shapes of Play: Create" und "Shapes of Play: Recharge". "Shapes of Play" ist ab Dezember erhältlich.