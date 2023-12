PlayStation Access Controller jetzt erhältlich

Der Access-Controller macht Spiele inklusiver und hilft Menschen mit Behinderungen einfacher, länger und bequemer zu spielen. Das Controller-Kit wurde in Zusammenarbeit mit Experten für Barrierefreiheit entwickelt und bietet vielfältige Anpassungsmöglichkeiten, so dass sich Spieler verschiedene Layouts und Konfigurationen erstellen können, die am besten auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Barrierefreies Zubehör von Drittanbietern kann über vier 3.5-mm-Erweiterungsports angeschlossen werden.