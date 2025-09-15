PlayStation Family App ab sofort verfügbar

Ab sofort ist die brandneue PlayStation Family App weltweit für iOS- und Android-Geräte verfügbar und kann im App Store und/oder Google Play kostenlos heruntergeladen werden. Die App bietet Eltern eine einfache Möglichkeit, die Spielerfahrung ihrer Kinder direkt von ihren Mobilgeräten aus zu verwalten.

Sony Interactive Entertainment baut mit der PlayStation Family App das Engagement für eine sichere Nutzung des PlayStation-Ökosystems für Spieler aller Altersgruppen und Eltern noch weiter aus. Die App bietet eine neue Erfahrung, die bestehende Kindersicherungsfunktionen der PS5- und PS4-Konsolen umfasst, wie z. B. Einstellungen zur Spielzeit und Altersbeschränkungen für Spiele.

Zu den neuen Funktionen gehören unter anderem Möglichkeiten für Eltern, die Spielzeit ihrer Kinder zu verwalten, darunter ein Aktivitätsbericht, mehr Transparenz darüber, was ihre Kinder spielen, und die Genehmigung von Anträgen auf zusätzliche Spielzeit – alles mit nur einem Fingertipp.