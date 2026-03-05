PlayStation 5: Keine First-Party-Titel mehr für den PC?

Gestern wurde vermehrt vermeldet, dass keine First-Party-Titel von Sony mehr für den PC erscheinen werden. Dies wäre ein signifikanter Strategiewechsel.

Grundlage ist ein Artikel von Bloomberg. Dort berichtet man, dass von nun an keine First-Party-Titel von Sony mehr für den PC veröffentlicht werden. Dabei beruft man sich auf mehrere mit der Sache vertraute Personen.

Dieser Schritt markiert eine Rückkehr zur Konsolenexklusivität nach etwa sechs Jahren mit Mehrplattform-Veröffentlichungen. Künftig sollen Einzelspieler-Titel wie "Ghost of Yotei" und das angekündigte "Saros" also offenbar wieder ausschliesslich für die PS5 erscheinen. Online-Titel wie zum Beispiel "Marathon" bleiben dagegen plattformübergreifend verfügbar. Zwei von externen Studios entwickelte, aber von PlayStation veröffentlichte Spiele, nämlich "Death Stranding 2" und "Kena: Scars of Kosmora", sollen aber dieses Jahr für PC erscheinen.

Als Gründe für die neue Strategie gelten schwache Verkaufszahlen mehrerer PC-Versionen sowie interne Bedenken, die PlayStation-Marke könne leiden und Hardwareverkäufe somit beeinträchtigt werden. Seit 2020 hatte Sony zahlreiche Marken auf PCs gebracht, darunter "God of War" und "The Last of Us". Die Veröffentlichungen erfolgten aber zeitlich uneinheitlich.

Sony hat sich noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert.