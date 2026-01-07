Neue Farben für PS5-Covers und Controller

Inspiriert von strahlenden RGB-Leuchten von Gaming-Setups bringt die Hyperpop Collection ab dem 12. März drei neue Farbdesigns für DualSense Wireless-Controller sowie PlayStation-5--Konsolen-Cover in das Sortiment der PlayStation 5-Peripherie-Produkte. Ihr dürft euch mit Techno Red, Remix Green und Rhythm Blue auf eine völlig neue Ästhetik freuen, die von glänzendem Schwarz bis zu intensiven Neontönen reichen.

Die Hyperpop DualSense Wireless-Controller werden zur unverbindlichen Preisempfehlung von 84.99 Euro angeboten. Die PlayStation 5 Konsolen-Cover der Hyperpop Collection werden in begrenzter Menge in ausgewählten Märkten für 74.99 Euro erhältlich sein.