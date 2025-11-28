Inspiriert von der kürzlich gestarteten Markenkampagne "It Happens On PS5" und pünktlich zum Höhepunkt des Black Friday feiert PlayStation einzigartige Erlebnisse auf PS5 gemeinsam mit der Community mitten in Berlin. Zusammen mit Partnern wie Xperion, der Gaming-Location der MediaMarktSaturn Retail-Group, Rocket Beans TV, Epic Games und Electronic Arts präsentiert Sony Interactive Entertainment zahlreiche spannende Aktivitäten.

In der Arena des Xperion findet am 28. und 29. November ein zweitägiges Community-Event mit Live-Programm statt. Im Saturn am Alexanderplatz werden zahlreiche PS5-Titel auf einer Sonderfläche anspielbar sein. Zudem wird es dort viele tolle PlayStation-Angebote zum Black Friday geben. Am nahegelegenen Ravelinplatz können Fans sogar eine Sonder-Installation eines abgestürzten Raumschiffs bestaunen.

Live-Programm in der Xperion Arena und im Stream

​Am Freitag, den 28. November, moderieren Fabian Käufer, Gregor Kartsios, Tim Heinke und John Braun von Rocket Beans und Game Two ein abwechslungsreiches Programm. Unter anderem erwartet Besucher ein Live-Podcast sowie Turnier-Shows zu "EA FC 26" und "Battlefield 6". Zudem dürfen sich Zuschauer in verschiedenen beliebten Titeln der PlayStation Studios in einigen speziellen Herausforderungen messen. Als Highlight findet abends eine Watch-Party der Nerd Commander Show aus dem Xperion Hamburg statt, wo unter anderem Maxim sowie Mitglieder von PietSmiet und der Rocket Beans auftreten. Die Watch-Party in Berlin wird per Live-Schalten in die Show in Hamburg integriert.

Am Samstag, den 29. November, sorgt der beliebte Creator Amar mit dem Finale einer speziellen PS5-Edition seines bekannten Formats “Rasieren oder Kassieren” für spannende Unterhaltung in "Fortnite".

Raumschiff am Ravelinplatz

​Als besonderes Highlight erwartet PlayStation-Fans am nahegelegenen Ravelinplatz beim nördlichen Eingang zum Alexa Einkaufszentrum bis zum 14. Dezember eine beeindruckende Sonder-Installation eines von der aktuellen Markenkampagne inspirierten Raumschiffs. Die 13.5 x 6.4 x 4.7 Meter grosse und ca. 3.5 Tonnen schwere Installation liefert mit dem Funkturm im Hintergrund nicht nur ein aussergewöhnliches Fotomotiv, sondern bietet in Verbindung mit einem Besuch im Saturn am Alexanderplatz auch Chancen auf den Gewinn attraktiver PlayStation-Produkte wie z.B. einer PS5-Konsole. Zur Teilnahme muss an beiden Locations je ein QR-Code gescannt werden.

Die Installation reiht sich in verschiedene Aktionen auf der ganzen Welt ein – so zum Beispiel in Lissabon, Madrid, Mailand oder London.

Black Friday

Bis zum 18. Dezember sind PlayStation 5-Konsolen, diverses PS5-Zubehör sowie eine Vielzahl an Spielen bei ausgewählten Handelspartnern (z.b. World of Games) und im PlayStation Store. ​