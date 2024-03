PlayStation 5: Japanisches Lineup-Video

Sony hat ein japanisches Lineup-Video für seine PS5 veröffentlicht. Dieses wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier bekommen wir knapp fünf Minuten lang flotte Spielsequenzen aus PS5-Titeln geboten. Dabei gibt es etwa "Rise of the Ronin", "Stellar Blade", "Helldivers II", "Final Fantasy XIV: Dawntrail", "Silent Hill 2", "Dragon’s Dogma II", "Unicorn Overlord", "Sand Land" oder "Like a Dragon: Infinite Wealth" zu sehen. Das Gezeigte steht dabei unter dem Motto "Play Goes On" (also "Das Spiel geht weiter", was vermutlich eine Anspielung auf das alte Sprichwort "Das Leben geht weiter" ist).

Die PS5 ging in Europa am 19. November 2020 an den Start.