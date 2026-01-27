State of Play im kommenden Monat?

Es sieht so aus, als könnten wir uns nächste Woche nicht nur auf ein neues Nintendo Direct, sondern im kommenden Monat auch über ein frisches State of Play freuen. Wir haben alle bisher verfügbaren Informationen für euch zusammengestellt.

Demnach sagt der normalerweise sehr gut informierte Insider Nate The Hate, dass Sony irgendwann im Februar eine weitere Ausgabe seines State of Play-Formats ausstrahlen wird. Angabe zu Spielen, die in diesem Rahmen gezeigt werden, machte er leider nicht.

Sony selbst hat sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert oder gar eine entsprechende Präsentation in Aussicht gestellt. Das letzte State of Play wurde im November 2025 ausgestrahlt und hatte seinen inhaltlichen Fokus auf Japan.

Welche Titel würdet ihr gerne beim nächsten State of Play sehen?