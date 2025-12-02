Neuer DualSense Controller - Genshin Impact Limited Edition

Zur Feier der bevorstehenden Veröffentlichung von "Genshin Impact" Version Luna III für PlayStation 5, die den neuen spielbaren Charakter Durin und neue Updates zur Geschichte in Nod-Krai enthält, wurde nun der DualSense Wireless-Controller – Genshin Impact Limited Edition vorgestellt.

Die Genshin Impact Limited Edition des DualSense Wireless-Controllers besticht durch eine ätherische Farbpalette aus Weiss, Gold und Grün, verziert mit geheimnisvollen Symbolen aus einem Fantasiereich, darunter Embleme der reisenden Zwillinge Aether und Lumine und ihrer treuen Begleiterin Paimon.

Der DualSense Wireless-Controller – Genshin Impact Limited Edition wird in limitierter Stückzahl zur unverbindlichen Preisempfehlung von 84,99 € erhältlich (CHF-Preis ist uns noch unbekannt) sein.