Neues Update für PlayStation 5

Sony hat ein neues Firmware-Update für die PlayStation 5 veröffentlicht – und diesmal fällt vor allem auf, was fehlt: der sonst übliche Hinweis auf „System Stability Improvements“. Stattdessen bringt Version 26.03-13.20.00 nur kleinere Messaging-Anpassungen.

Konkret erweitert das Update die Reaktionsmöglichkeiten mit Emojis in Nachrichten. Ausserdem wurden laut Sony Verbesserungen für Nachrichten auf einigen Bildschirmen umgesetzt. Weitere Funktionen oder grössere Systemänderungen nennt das offizielle Changelog nicht.

Dass Stabilitätsverbesserungen diesmal nicht erwähnt werden, ist ungewöhnlich – solche Formulierungen gehören normalerweise zu fast jedem PS5-Patch. Entsprechend fiel der kleine Umfang des Updates schnell in der Community auf.

Unterm Strich handelt es sich also um ein reines Komfort-Update für die Messaging-Funktionen, ohne neue Features für Performance, Systemmenüs oder Gameplay-Integration. Weitere grössere Firmware-Änderungen dürften erst mit einem späteren Update folgen.