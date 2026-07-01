Sony PlayStation: Ab 2028 nur noch digitale Releases

Ab Januar 2028 stellt Sony die Produktion physischer Discs für alle neuen PlayStation-Spiele ein. Der Grund dafür ist die anhaltende Verlagerung hin zu digitalen Formaten in der Unterhaltungsindustrie. Neue Spiele werdet ihr nach diesem Datum nur noch digital im PlayStation Store oder bei Händlern erwerben können.

Spiele, die vor Januar 2028 auf Disc veröffentlicht werden, sind von dieser Änderung nicht betroffen. Sony passt sich mit diesem Schritt dem veränderten Konsumverhalten an, da digitale Medien physische Discs mittlerweile deutlich übertreffen.

Nach eigenen Angaben möchte sich das Unternehmen künftig stärker darauf konzentrieren, wie ihr bevorzugt auf Spiele zugreift und sie spielt. Die Ressourcen fliessen weiterhin in die Zugänglichkeit und die Auswahlmöglichkeiten beim digitalen Spielekauf.

Der Anteil an physischen Verkäufen auf der PlayStation 5 beträgt aktuell etwa 20%, bei der Nintendo Switch etwa 45%. (Quelle: Google)