Playstation - The Playerbase

Sony Interactive Entertainment heute den Start von "The Playerbase" bekannt gegeben. Das Programm bietet Fans von PlayStation die Gelegenheit, in einem PlayStation-Spiel zu erscheinen, indem ihr Aussehen gescannt wird und sie so Teil der Spielwelt werden können. Den Anfang macht "Gran Turismo 7", weitere Titel der PlayStation Studios folgen in naher Zukunft.

Das Community-Programm wird in ausgewählten Märkten – etwa in Amerika, Europa, Asien, Südafrika und Australien – zur Verfügung gestellt. Für die Bewerbung müssen zunächst einige Fragen zu den bisherigen Erfahrungen mit PlayStation beantwortet werden.

Ausserdem müsst ihr euch mit eurem PlayStation-Konto-ID anmelden und zusätzliche Informationen angeben.