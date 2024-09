PlayStation 5 Pro angeteasert

So langsam wird es in Bezug auf die PlayStation 5 Pro wohl wirklich spannend. Sony selbst hat die Konsole jetzt nämlich erstmals angeteasert.

So waren sowohl in einer Instagram-Story (ergänzt mit "Your First Look") als auch im offiziellen PlayStation Blog Grafiken und Logos zum 30. Geburtstag der PlayStation veröffentlicht. Im Hintergrund ist dabei auch die PlayStation 5 Pro zu erkennen. Ihr Design wurde bekanntlich vor einigen Tagen geleakt, wodurch man weiss, dass sich aussen am Gehäuse drei Streifen befinden. In Sonys Bildern ist eine PS5 zu sehen, die genau diese Streifen am Gehäuse hat. Somit dürfte die Ankündigung der PlayStation 5 Pro nur noch Formsache sein.

Schon lange wird spekuliert, dass die PlayStation 5 Pro noch in diesem Jahr verfügbar sein wird.