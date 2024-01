PlayStation 5 Pro mit KI-Upscaling?

Obwohl die PlayStation 5 Pro noch nicht einmal offiziell bestätigt ist, schiessen immer wieder Gerüchte zu ihr aus dem Boden wie Pilze nach einem Herbstschauer. Jetzt wird spekuliert, dass die Konsole über KI-Upscaling verfügen könnte.

Grundlage des Gerüchts ist ein geleakter Slide zu "Marvel's Wolverine" von Insomniac Games. Darin wird KI-Upscaling durch maschinelles Lernen als einige der Technologien in dem Spiel erwähnt. Da die "normale" PS5 dies allerdings nicht kann, ist davon auszugehen, dass hier von der Pro-Version der Konsole gesprochen wird. Warten wir also am besten einfach mal ab, denn interessant klingt das alles durchaus.

Sony und Insomniac Games haben sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert.