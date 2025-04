PlayStation 5 wird teurer

Sony Interactive Entertainment hat eine Preiserhöhung für seine PS5 in Aussicht gestellt. Diese tritt bereits morgen in Kraft.

Demnach wird der Preis für die Digital Edition der PS5 in Europa ab morgen von 449,99 Euro auf 499,99 Euro angehoben. Der Preis für die PS5 mit Laufwerk ändert sich dagegen nicht. Es gibt aber gleichzeitig auch noch gute Nachrichten, denn für das separate PS5-Laufwerk muss ab morgen nur noch 79,99 Euro gezahlt werden (vorher waren es 119,99 Euro). Auffällig ist, dass die PlayStation 5 Pro hier nicht genannt wird. Als Grund für die Preisänderungen nennt Sony ein "schwieriges wirtschaftliches Umfeld, einschliesslich hoher Inflation und schwankender Wechselkurse".

Die PS5 ging in Europa am 19. November 2020 an den Start.