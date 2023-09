PS Remote Play: Ab sofort auf den Fernsehern der A95L Serie

Sony hat heute bekannt gegeben, dass der 4K HDR QD-OLED-Fernseher BRAVIA XR A95L jetzt die Funktion PS Remote Play unterstützt, eine Entwicklung von Sony Interactive Entertainment (SIE). Gamer*innen können die Funktion mit der neuen PS Remote Play-App für Android TV nutzen, die ab sofort verfügbar ist.

Einer der wichtigsten Vorzüge von PS Remote Play besteht darin, dass die Nutzer*innen mit dieser Funktion aus der Ferne auf ihre PS5- und PS4-Spiele zugreifen können. Solange ein kompatibles Gerät über eine Hochgeschwindigkeitsverbindung ans Internet angeschlossen ist, können sie an jedem Ort von der geballten Leistung ihrer PlayStation profitieren und die PS5- und PS4-Spiele von ihrer Konsole überall spielen. Dies eröffnet ihnen eine Fülle neuer Möglichkeiten, die Spiele zu geniessen und Abenteuer nahtlos fortzusetzen – egal ob zu Hause oder unterwegs.

Mit den Fernseher der A95L Serie von Sony können die Nutzer mühelos zwischen mehreren Geräten hin- und herwechseln und spannende Games jederzeit an der Stelle weiterspielen, an der sie sie unterbrochen haben.

Der 4K HDR QD-OLED-Fernseher BRAVIA XR A95L ist einer der ersten Android-Fernseher, mit dem Gamer die Vorteile von PS Remote Play nutzen können. Damit öffnet der Fernseher die Tore zu einer aussergewöhnlichen Gaming-Reise mit atemberaubenden Grafiken, fesselndem Gameplay und lebendigem Sound auf dem grossen und farbprächtigen QD-OLED-Bildschirm.

Der A95L hat den aktualisierten Cognitive Processor XR mit der brandneuen XR Clear Image Technologie an Bord, die die Rauschunterdrückung und die Klarheit der Bewegungsdarstellung verbessert, Unschärfen reduziert und actiongeladene Szenen noch packender darstellt.

Zudem verfügt der A95L über Acoustic Center Sync, das das Audiosystem des Fernsehers mit dem Center-Kanal einer kompatiblen Soundbar von Sony[ii] synchronisiert. Dies macht den Fernseher zum Center-Lautsprecher und gewährleistet fesselndes Home Entertainment auf höchstem Niveau. Für einen noch mitreissenderen Sound unterstützt das neue Modell in Kombination mit einer Soundbar von Sony die 360 Spatial Sound Mapping Technologie, die Phantomlautsprecher erzeugt und das Klangfeld optimiert. Darüber hinaus ist der A95L mit der Acoustic Surface Audio+ Technologie ausgerüstet, bei der Aktuatoren den Bildschirm in Schwingungen versetzen und so einen Klang erzeugen, der perfekt zum Geschehen passt.

Für Spielefans hält die A95L Serie exklusive Funktionen wie Tone Mapping mit HDR-Automatik und den automatischen Genre-Bildmodus bereit, die das Gaming mit der PlayStation 5 auf das nächste Level heben und die Bildqualität beim Spielen und Streamen optimieren. Zu den weiteren Merkmalen zählt ein benutzerfreundliches Gaming-Menü, in dem die Gamer die Einstellungen an ihre Vorlieben anpassen und beispielsweise VRR oder die Reduzierung der Bewegungsunschärfe schnell aktivieren und deaktivieren können. Zudem gibt ihnen das Gaming-Menü die Möglichkeit, mit dem Black Equalizer die Helligkeit in dunklen Bereichen zu erhöhen, um Objekte und Gegner gut zu erkennen. Mit sechs unterschiedlich einstellbaren Fadenkreuzen können sie ihre Gegner*innen leicht ins Visier nehmen. Neu in diesem Jahr ist die Funktion zur Anpassung der Bildgrösse, mit der sich die Grösse des Bilds reduzieren lässt, um in einem kleineren, fokussierten Bereich zu spielen.