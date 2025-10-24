PS5 verkauft sich besser als Switch 2

Obwohl Sonys Heimkonsole, die PlayStation 5, bereits seit einiger Zeit im Handel erhältlich ist, hält der Siegeszug des Geräts weiter an. Nintendo, das jüngst mit der Nintendo Switch 2 eine verbesserte Variante ihrer Hybrid-Konsole veröffentlicht hat, schaut dabei – zumindest ein wenig – in die Röhre.

Ursprünglich wurde Sonys PlayStation 5 am 19. November 2020 veröffentlicht und hat sich laut aktuellen Berichten mittlerweile mehr als 80 Millionen Mal verkauft. Damit rangiert Sonys Spielkonsole deutlich vor der Konkurrenz von Microsoft und Nintendo – zumindest, wenn man bei Nintendo ausschliesslich die jüngste Veröffentlichung, die Nintendo Switch 2, berücksichtigt.

Allein im vergangenen September soll sich die PlayStation 5 rund 1,15 Millionen Mal verkauft haben, während die Switch 2 mit 1,07 Millionen Einheiten nur knapp dahinter liegt. Insgesamt hat Nintendos neue Konsole bislang „nur“ etwa zehn Millionen Besitzerinnen und Besitzer gefunden.

Ob die PS5 allerdings jemals ähnliche Höhen erreichen wird wie die PlayStation 2, die sich bis heute rund doppelt so oft verkauft hat und mit 160 Millionen Einheiten den ewigen Rekord hält, bleibt abzuwarten. Vielleicht steht uns aber auch schon bald der Wechsel auf die PlayStation 6 bevor – je nachdem, wie schnell Sony den Generationssprung wagt.