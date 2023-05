PlayStation Showcase Mai 2023

Am gestrigen Mittwoch wurde ein PlayStation Showcase gestreamt. In der über einstündigen Show wurden zahlreiche neue Titel für PlayStation 5 und PlayStation VR2 enthüllt oder genauer vorgestellt. Dazu zählen Neuankündigungen aus kultigen Spielereihen wie "Metal Gear Solid", "Assassin’s Creed" und "Resident Evil", Fortsetzungen von Fan-Favoriten wie "Dragon’s Dogma" und "Alan Wake" sowie aufregende neue IPs.

Den Höhepunkt der Show bildete eine neue, ausführliche Vorschau auf "Marvel's Spider-Man 2", den mit Spannung erwarteten Action-Blockbuster von Insomniac Games, der im Herbst für PlayStation 5 erscheint. Das Gameplay zeigte unter anderem, wie die Spieler nahtlos zwischen Peter Parker und Miles Morales wechseln können, während sie einzigartige Fähigkeiten meistern und gegen aufregende neue Bösewichte wie Kraven, den Jäger, und Lizard antreten.

Von PlayStation Studios wurden ambitionierte neue Multiplayer-Projekte für PlayStation 5 und PC gezeigt: Fairgame$ von Haven Studios sowie Concord von Firewalk Studios. Darüber hinaus kündigte Bungie, das seit Juli 2022 zu PlayStation gehört, mit Marathon ebenfalls ein neues Spiel an. Der Sci-Fi-Shooter ist das erste komplett neue Bungie-Projekt seit einem Jahrzehnt. Das Studio enthüllte auch die nächste grosse Erweiterung für "Destiny 2" mit dem Titel "The Final Shape".

Die starke Unterstützung der Entwickler für PlayStation VR2 setzt sich fort. Neben einer überraschenden Veröffentlichung des weltweiten Phänomens Beat Saber wurden auch Titel wie Synapse, "Arizona Sunshine 2", "Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2", "Resident Evil 4 VR Mode" und "Crossfire: Sierra Squad" für PS VR2 vorgestellt.

Neben zahlreichen Spielen wurde auch Project Q angekündigt, das im Laufe des Jahres auf den Markt kommt und mit dem man jedes kompatible Spiel, das auf der PS5-Konsole installiert ist, per Remote Play über Wi-Fi spielen kann. Das Gerät verfügt über einen 8-Zoll-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von bis zu 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde und bietet eine gestochen scharfe Grafik und ein flüssiges Gameplay, das von der PS5 gestreamt wird, wenn man nicht vor dem Fernseher sitzt. Alle Tasten und Funktionen des DualSense Wireless-Controllers, einschliesslich adaptiver Auslöser und haptischem Feedback, sind auf dem Gerät vorhanden. Ausserdem wurden die ersten offiziellen kabellosen PlayStation-Kopfhörer enthüllt, die sich über Bluetooth mit Smartphones verbinden lassen. Weitere Details zu beiden Zubehörteilen werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.