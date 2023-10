PlayStation 5 Slim: US-Release-Termin und erstes Bundle geleakt

Einem Leak zufolge steht nun der Veröffentlichungstermin der PS5 Slim in den USA fest. Ausserdem soll es Details zu einem ersten Spar-Bundle geben.

Laut dem bekannten Sony-Leaker Billbil-kun will Sony die PS5 Slim am 8. November 2023 in den USA veröffentlichen. Dabei soll es sich um ein Paket aus Konsole mit Festplatte und Insomniacs "Marvel's Spider-Man 2" handeln. Das Ganze soll 559,99 Dollar kosten, was dem Preis der "originalen" PlayStation 5 entspräche.

Standard und Digital Edition sollen zwei Tage später, am 10. November, erscheinen. Wie immer bei solchen Leaks sind die Informationen mit Vorsicht zu geniessen. Zum europäischen Release gibt es noch keine Details. Offiziell steht bisher nur fest, dass die PS5 Slim im November in Nordamerika und Japan und in den darauffolgenden Monaten weltweit erscheinen soll.

Das kleinere Design der PS5 Slim bietet 1 TB Speicherplatz und die Möglichkeit, ein Ultra HD Blu-ray Laufwerk nachzurüsten. Ein horizontaler Standfuss ist im Lieferumfang enthalten, wer die Konsole vertikal aufstellen möchte, muss die entsprechende Halterung separat erwerben. Die bisherige Konsole wird nach der Einführung der Slim-Version nicht mehr produziert.