Starfield für PlayStation 5?

Dass "Starfield" früher oder später für PlayStation 5 erscheinen soll, ist schon seit längerem Teil von Gerüchten. Möglicherweise könnte sich dies bald bewahrheiten, zumindest ist ein Hinweis darauf aufgekommen. Wie dem YouTuber '510deshawn' aufgefallen ist, war nämlich das PlayStation-Logo auf der Seite einer Mod von Nutzer 'ValleysEdge' unter "verfügbar für" zu sehen und später gelöscht worden.

Über einen PlayStation-Port wird schon länger gemunkelt. Zwar überrascht der Wechsel eines Xbox-exklusiven Spiels auf die Konkurrenzplattform nach unerwarteten Ports bei "Forza Horizon" und mehr mittlerweile weniger. Zu "Starfield" hiess es aber vor rund einem Jahr von Jez Cordon, dass mit Sicherheit niemand bei Bethesda an einer PlayStation-Version für "Starfield" arbeite (siehe Post unten). Xbox-Chef Phil Spencer liess jedoch bereits zuvor Hoffnungen aufkommen. Die Frage "kannst du bestätigen, dass Starfield bis auf Weiteres an Ort und Stelle bleibt?" beantwortete er mit "Nein".

Since some people are asking me about the latest round of Starfield rumors, I'll say definitively: I have great sourcing that nobody is working on Starfield for PlayStation right now.



Nobody knows what the longer-term future holds, but don't expect it any time soon.