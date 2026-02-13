State of Play 12.2.2026: Das wurde gezeigt

Gestern um 23 Uhr wurde bekanntlich ein neues State of Play ausgestrahlt. Folge Titel wurden in diesem Rahmen gezeigt:
Kena: Scars of Kosmora
Erscheint in diesem Jahr für PS5.
Ghost of Yotei
Der bereits auf der gamescom in Aussicht gestellte Legends-DLC hat jetzt mit dem 10. März einen konkreten Termin.
Death Stranding 2
Erscheint am 19. März auch für den PC.
4Loop
Dazu wird es bald Playtests geben.
Pragmata
Ist bekanntlich ab 24. April erhältlich und eine spielbare Demo gibt es ja bereits seit letzter Woche.
Resident Evil Requiem
Davon wurde der vierte offizielle Trailer gezeigt. Der Relesetermin (27. Februar) ist ja schon länger bekannt.
Legacy of Kain: Defiance
Hat mit dem 3. März jetzt einen Erscheinungstermin.
Brigandine Abyss
Davon wurde ein Teaser-Trailer gezeigt. Erscheint im weiteren Jahresverlauf.
Dead or Alive 6: Last Round
Erscheint am 25. Juni und wird zum Start auch als Free-To-Play-Version verfügbar sein.
Control Resonant
Davon wurde neues Gameplay gezeigt.
Crimson Moon
Interessantes Action-Rollenspiel, wird im weiteren Jahresverlauf für PS5 veröffentlicht.
Beast of Reincarnation
Hat mit dem 4. August jetzt auch einen Releasetermin.
Rayman: 30th Anniversary Edition
Ist digital schon ab heute erhältlich, die physische Version folgt am 26. Juni.
Mina the Hollower
Zeitbegrenzte Demo ab heute für PS5 verfügbar.
Neva: Prologue
Kommt schon am 19. Februar für PS5.
Yakoh: Shinobi Ops
Frische Actionkost, ist irgendwann im nächsten Jahr für PS5 erhältlich.
Project Windless
Neues Open-World-Action-Rollenspiel für Konsole und PC, aber bissher noch ohne Termin
Star Wars: Galactic Racer
Erscheint in diesem Jahr und wurde mit einem neuen Gameplay-Trailer gewürdigt.
007 First Light
Dazu wurde ein frischer Story-Trailer gezeigt, den Releasetermin (27. Mai) kennen wir ja bereits.
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2
Kommt am 27. August und wird neben dem vierten Hauptteil auch "Peace Walker" und "Ghost Babel" enthaltne.
Darwin’s Paradox!
Hat mit dem 2. April jetzt auch einen Erscheinungstermin.
Castlevania: Belmont’s Curse
Wird im weiteren Jahresverlauf erscheinen.
Silent Hill: Townfall
Davon gab es ein Lebenszeichen in Trailerform, die Vollversion wird irgendwann in diesem Jahr veröffentlicht.
Rev. Noir
Frische Rollenspielokst von Konami mit mysteriöser Story und noch ohne Releasetermin.
John Wick
Davon wird ein noch unbetiteltes neues Speil erscheinen. Einen Termin dafür gibt es noch nihct.
Marathon
Dazu findet vom 26. Februar bis 2. März ein Server Slam statt.
Saros
Wurde mit einem neuen Gameplay Overview Trailer gewürdigt
Marvel Tokon: Fighting Souls
Wird am 6. August erscheinen.
God of War Trilogy Remake
Hat noch keinen Termin, wird aber den Originalsprecher von Kratos auffahren.
God of War: Sons of Sparta
Wurde abschliessend für PS5 vorgestellt und sofort veröffentlicht.