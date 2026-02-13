State of Play 12.2.2026: Das wurde gezeigt

Gestern um 23 Uhr wurde bekanntlich ein neues State of Play ausgestrahlt. Folge Titel wurden in diesem Rahmen gezeigt:

Kena: Scars of Kosmora

Erscheint in diesem Jahr für PS5.

Ghost of Yotei

Der bereits auf der gamescom in Aussicht gestellte Legends-DLC hat jetzt mit dem 10. März einen konkreten Termin.

Death Stranding 2

Erscheint am 19. März auch für den PC.

4Loop

Dazu wird es bald Playtests geben.

Pragmata

Ist bekanntlich ab 24. April erhältlich und eine spielbare Demo gibt es ja bereits seit letzter Woche.

Resident Evil Requiem

Davon wurde der vierte offizielle Trailer gezeigt. Der Relesetermin (27. Februar) ist ja schon länger bekannt.

Legacy of Kain: Defiance

Hat mit dem 3. März jetzt einen Erscheinungstermin.

Brigandine Abyss

Davon wurde ein Teaser-Trailer gezeigt. Erscheint im weiteren Jahresverlauf.

Dead or Alive 6: Last Round

Erscheint am 25. Juni und wird zum Start auch als Free-To-Play-Version verfügbar sein.

Control Resonant

Davon wurde neues Gameplay gezeigt.

Crimson Moon

Interessantes Action-Rollenspiel, wird im weiteren Jahresverlauf für PS5 veröffentlicht.

Beast of Reincarnation

Hat mit dem 4. August jetzt auch einen Releasetermin.

Rayman: 30th Anniversary Edition

Ist digital schon ab heute erhältlich, die physische Version folgt am 26. Juni.

Mina the Hollower

Zeitbegrenzte Demo ab heute für PS5 verfügbar.

Neva: Prologue

Kommt schon am 19. Februar für PS5.

Yakoh: Shinobi Ops

Frische Actionkost, ist irgendwann im nächsten Jahr für PS5 erhältlich.

Project Windless

Neues Open-World-Action-Rollenspiel für Konsole und PC, aber bissher noch ohne Termin

Star Wars: Galactic Racer

Erscheint in diesem Jahr und wurde mit einem neuen Gameplay-Trailer gewürdigt.

007 First Light

Dazu wurde ein frischer Story-Trailer gezeigt, den Releasetermin (27. Mai) kennen wir ja bereits.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

Kommt am 27. August und wird neben dem vierten Hauptteil auch "Peace Walker" und "Ghost Babel" enthaltne.

Darwin’s Paradox!

Hat mit dem 2. April jetzt auch einen Erscheinungstermin.

Castlevania: Belmont’s Curse

Wird im weiteren Jahresverlauf erscheinen.

Silent Hill: Townfall

Davon gab es ein Lebenszeichen in Trailerform, die Vollversion wird irgendwann in diesem Jahr veröffentlicht.

Rev. Noir

Frische Rollenspielokst von Konami mit mysteriöser Story und noch ohne Releasetermin.

John Wick

Davon wird ein noch unbetiteltes neues Speil erscheinen. Einen Termin dafür gibt es noch nihct.

Marathon

Dazu findet vom 26. Februar bis 2. März ein Server Slam statt.

Saros

Wurde mit einem neuen Gameplay Overview Trailer gewürdigt

Marvel Tokon: Fighting Souls

Wird am 6. August erscheinen.

God of War Trilogy Remake

Hat noch keinen Termin, wird aber den Originalsprecher von Kratos auffahren.

God of War: Sons of Sparta

Wurde abschliessend für PS5 vorgestellt und sofort veröffentlicht.