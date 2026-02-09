State of Play angekündigt

Wie schon beim Nintendo Direct in der vergangenen Woche hat die Gerüchteküche auch diesmal wieder richtig gelegen. Mit anderen Worten wird am Donnerstag um 23 Uhr ein State of Play von Sony auf den üblichen Kanälen ausgestrahlt.

Inhaltliche Informationen zum kommenden State of Play liegen auch schon vor. Demnach erwarten uns über 60 Minuten lang News, Gameplay-Updates und Ankündigungen von Spielestudios aus aller Welt sowie ins Auge springende Titel von Drittanbietern und Indie-Entwicklern, die für die PS5 erscheinen, sowie die neuesten Titel der Teams von den PlayStation Studios. Konkrete Namen werden dabei noch nicht genannt.

Welche Spiele würdet ihr gerne beim kommenden State of Play sehen?