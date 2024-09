State of Play: Das war zu sehen

Genau um Mitternacht wurde ein neues State of Play ausgestrahlt und folgende Titel wurden in diesem Rahmen gezeigt:

Mit "Ghost of Yōtei" wurde endlich der lang erwartete Nachfolger von "Ghost of Tsushima" gezeigt. Die Handlung findet im Jahr 1603 und damit über 300 Jahre später statt, bietet eine neue Protagonistin namens Atsu und spielt in der Gegend von Mount Yōtei auf der Insel Hokkaido. Das Spiel von Entwickler Sucker Punch erscheint 2025 für PlayStation 5.

"Astro Bot" wird ab diesem Herbst ein Update mit fünf brandneuen Speedrun-Levels erhalten, und das ohne zusätzliche Kosten. Neben diesen zusätzlichen Levels warten auch zehn neue Spezial-Bots auf ihre Rettung. Unter anderem gesellen sich die unerschrockenen "Helldiver" zur Absturzstelle hinzu sowie sowie Eve aus dem PS5-Hit "Stellar Blade".

Zu "LEGO Horizon Adventures" gab es einen neuen Trailer zu sehen, der u.a. die Digital Deluxe Edition mit zahlreichen Boni präsentiert. "LEGO Horizon Adventures" erscheint am 14. November. Bereits am 31. Oktober erscheint eine überarbeitete Version von "Horizon Zero Dawn" auf PS5 und PC. Aloys erstes Abenteuer wird in neuem Glanz erstrahlen und neben grafischen Verbesserungen auch über zehn Stunden neu aufgenommene Gespräche bieten.

Apropos "Stellar Blade": Für das Spiel von SHIFT UP erscheint demnächst mit "Stellar Blade x NieR: Automata" ein spannender DLC mit neuen Inhalten. Zudem wird es auch einen neuen Fotomodus geben. Bereits ab heute ist der vollständige Original-Soundtrack des Spiels auf über 30 Streaming-Plattformen verfügbar.

Für die PlayStation VR2 wurden Hitman World of Assassination, The Midnight Walk und Metro Awakening gezeigt.

Alan Wake 2

(PS5, Remedy) Trailer zum kommenden DLC

ArcheAge Chronicles

(PS5, XLGames) Neue Infos zum Online-RPG

Dragon Age: The Veilguard

(PS5, BioWare) Das mit Spannung erwartete RPG erscheint Ende Oktober

Dynasty Warriors Origins

(PS5, Omega Force) Die legendäre Reihe geht im Januar in eine neue Runde

Fantasian Neo Dimension

(PS4 & PS5, Square Enix) Der Schöpfer von Final Fantasys bringt seine neueste Vision auf PS5

Fear the Spotlight

(PS4 & PS5, Cozy Game Pals) Der ungewöhnliche Horror-Titel erscheint rechtzeitig zu Halloween

Hell is Us

(PS5, Rogue Factor) Erste Gameplay-Szenen zum immersiven Action-Abenteuer

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

(PS4 & PS5, Aspyr) Zum 25-jährigen Jubiläum der Reihe wird die Vampir-Saga neu aufgelegt

Lunar Remastered Collection

(PS4 & PS5, GungHo Online Entertainment)** Die JRPG-Klassiker LUNAR: Silver Star Story und LUNAR 2: Eternal Blue kehren zurück

Monster Hunter Wilds

(PS5, Capcom) Der neue Teil der Action-RPG-Kultreihe sendet Jäger auf die Suche nach einem mysteriösen Monster

Palworld

(PS5, Pocket Pair) Die PS5-Version des Open-World-Survival-Crafting-Hits erscheint heute

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

(PS4, Tribute Games) Der Prügel-Hit im Retro-Look erhält einen DLC mit neuen schlagkräftigen Charakteren

Sonic X Shadow Generations

PS4 & PS5, Sonic Team Kult-Igel Shadow the Hedgehog kehrt zurück, um sich seiner Vergangenheit zu stellen und die Welt zu retten

Towers of Aghasba

PS5, Dreamlit Games Startet im November mit einer Early Access Phase

