State of Play: Das war zu sehen

Gestern um 23 Uhr strahlte Sony bekanntlich eine neue State of Play-Ausgabe aus. Das war in diesem Rahmen zu sehen:

Lumines Arise

Erscheint im Herbst für PS5 und PlayStation VR2

Pragmata

Kommt irgendwann im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC

"Pragmata" spielt in einer Vision der nahen Zukunft und entführt uns auf den Mond. Nach einer zufälligen Begegnung an Bord einer Mondforschungsstation, scheinbar ohne Lebenszeichen, geraten der Raumfahrer Hugh und die Androidin Diana ins Fadenkreuz einer feindlichen KI, welche die Station kontrolliert. Gestrandet und umzingelt von Feinden können sie lediglich gemeinsam hoffen zu überleben.

Romeo is a Dead Man

Stylisher Trailer, wird im nächsten Jahr für PS5 veröffentlicht

Silent Hill f

Hat mit dem 25. September jetzt auch einen Releasetermin

Bei "Silent Hill f" handelt es sich um eine komplett neue Geschichte, die im Japan der Sechziger Jahre angesiedelt ist und eine schöne, aber auch erschreckende Welt zeigt. Die Story stammt dabei vom japanischen Schriftsteller Ryukishi07, welcher für seine Visual Novels, die sich mit Mordfällen, psychologischem und übernatürlichem Horror beschäftigen, bekannt ist. Der Soundtrack kommt unter anderem wieder von Langzeitkomponist Akira Yamaoka.

Bloodstained: The Scarlet Engagement

Eine weitere Neuankündigung, kommt im Laufe des nächsten Jahres für PS5

Digimon Story: Time Stranger

Schicker Release Date Trailer, erscheint am 3. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC

In "Digimon Story Time Stranger" begeben wir uns auf eine Reise an der Seite von Göttern, Helden und Monstern vergangener Epochen: den Anomalien, bekannt als Digimon! Für genügend spielerische Spannung und Abwechslung sollte also gesorgt sein.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Wird am 30. September veröffentlicht; nach jetzigem Stand nur für PS5 angekündigt, sollte aber auch für weitere Plattformen kommen

Baby Steps

War ja schon länger vorgestellt, kommt am 8. September

In "Baby Steps" spielen wir Nate, einen arbeitslosen Taugenichts, welcher zu nichts zu gebrauchen ist, bis er eines Tages eine Fähigkeit entdeckt, von der er nie wusste, dass er sie besitzt. Er kann nämlich einen Fuss vor den anderen setzen. Erforsche Schritt für Schritt eine Welt im Nebel. Durchwandere in dem physikbasierten Spiel von den Köpfen hinter "Ape Out" und "Getting Over It" die ruhigen Berge, indem du jeden Schritt selbst setzt. Geniesse die Aussicht, verliebe dich in die Pflanzenwelt und versuche, Sinn in einem vergeudeten Leben zu finden.

Hirogami

Erscheint am 3. September für PS5

Everybody’s Golf Hot Shots

Wird am 5. September für PS5, Switch und den PC veröffentlicht

"Everybody's Golf Hot Shots" bietet dabei das altbekannte Gameplay sowie einen neuen Spielmodus. Die Drei-Tasten-Schlagmechanik ist besonders einsteigerfreundlich und ermöglicht es allen, den perfekten Abschlag zu machen.

Im Einzelspielermodus können wir unsere Fähigkeiten verbessern, um persönliche Rekorde zu brechen, oder im Challenge-Modus an Turnieren teilnehmen und gegen die Herausforderer aus dem Spiel antreten. Der Multiplayermodus lässt uns unsere eigenen Freundschaftsturniere mit bis zu drei weiteren Mitspielern online oder lokal austragen. Ausserdem wird es einen frischen Spielmodus geben: Verrücktes Golf ist eine neue Variante des Golfsports, die Spass für Gross und Klein bietet.

Ninja Gaiden: Ragebound

Hat mit dem 31. Juli jetzt auch einen konkreten Erscheinungstermin

"Ninja Gaiden: Ragebound" vereint die originale Geschichte und das Gameplay der NINJA GAIDEN-Serie aus der klassischen Ära vom Entwickler Tecmo mit dem Tiefgang und der Intensität der modernen 3D-Spiele. Hier treffen die besten Elemente beider Ären in einem epischen Abenteuer aufeinander.

Cairn

War bereits im letzten Jahr bei diversen Präsentationen zu sehen, hat jetzt aber mit dem 5. November auch einen Releasetermin; Demo ist sogar jetzt schon verfügbar

Mortal Kombat Legacy Kollection

Erscheint in diesem Jahr für PS5 (und sicher auch für weitere Plattformen)

Project Defiant: Wireless Fight Stick

Schickes Zubehör, aber noch ohne Termin

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Ist bekanntlich ab 28. August für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich

Bei "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" handelt es sich, wie der Name bereits vermuten lässt, um ein Remake von "Metal Gear Solid 3: Snake Eater". Die Entstehungsgeschichte von Big Boss wird somit einer neuen Generation zugänglich gemacht, die Zeuge wird, wie seine Legende in der Operation Snake Eater geschmiedet wurde. Im Remake werden die originalen Synchronstimmen, die Handlung sowie die umfangreichen Funktionen des Überlebenskampfs in rauer Umgebung mit beeindruckender Grafik und Sound kombiniert.

Nioh 3

Kommt Anfang 2026 für PS5, Demo ist schon jetzt verfügbar

Thief VR: Legacy of Shadow

Wird im Laufe dieses Jahres für PlayStation VR2 veröffentlicht

Tides of Tomorrow

Erscheint am 24. Februar 2026 für PS5

Astro Bot

Fünf neue Challenge-Level kommen bald

"Astro Bot" ist die Fortsetzung des hochgelobten und kostenlos auf jeder PS5 vorinstallierten Spiels "Astro’s Playroom". Astro Bot besitzt dabei diverse neue Fähigkeiten und trifft auf zahlreiche ikonische Gaststars aus den verschiedensten PlayStation-Epochen.

Sea Remnants

Weitere Neuvorstellung, kommt irgendwann im nächsten Jahr für PS5

Sword of the Sea

Wird am 19. August veröffentlicht

FBC: Firebreak

Wurde mit einem neuen Trailer gewürdigt

"FBC: Firebreak" bietet Koop für drei Teilnehmer im Team, welche als schwer bewaffnete Ersthelfer in Notfällen gemeinsam gegen computergesteuerte Gegner antreten. Das FBC im Namen steht dabei übrigens für Federal Bureau of Control, das übernatürliche Bürogebäude aus dem Action-Adventure "Control".

007 First Light

Ist irgendwann im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC verfügbar

Ghost of Yotei

State of Play mit mehr Gameplay wird irgendwann im Juli ausgestrahlt

300 Jahre nach den Ereignissen von "Ghost of Tsushima" erhebt sich in "Ghost of Yōtei" eine neue Kriegerin aus der Asche ihres Heims, nämlich Atsu. Voller Wut und Entschlossenheit macht sie sich auf die Jagd nach denen, die für den Tod ihrer Familie verantwortlich sind, um Rache zu üben. Jeder Gelegenheitsauftrag und jedes Kopfgeld liefern ihr dabei das Geld, das sie für ihre Reise braucht. Aber wie sie genau kämpft, überlebt und die Legende des Geistes vorantreibt, liegt an uns.

Marvel Tokon: Fighting Souls

Zum Abschluss eine weitere Neuvorstellung, kommt irgendwann im nächsten Jahr für PS5