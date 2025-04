Heute Abend, am 30. April, um 23 Uhr (MESZ) kehrt State of Play mit einer neuen Episode zurück, die sich voll und ganz "Borderlands 4" widmet, das von Gearbox Software entwickelt und am 12. September veröffentlicht wird.

Im Gameplay-Deep-Dive wird es allerhand neue Informationen zu Waffen, Missionen, Skills und Charakteren geben.