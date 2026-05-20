State of Play angekündigt

Sony hat eine weitere Ausgabe seines State of Play-Formats in Aussicht gestellt. Sie kann am 2. Juni ab 23 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Erste Informationen zum kommenden State of Play hat man ebenfalls parat. Demnach wird die Präsentation einen Umfang von stolzen 60 Minuten haben. In dieser Zeit bekommen wir Updates, Ankündigungen und Gameplay von weltweit ansässigen Studios geboten. Los geht es dabei mit einer näheren Betrachtung von "Marvel’s Wolverine" von Insomniac Games.

Wenige Tage später erwarten uns dann das diesjährige Summer Game Fest und der Xbox Games Showcase. Mal sehen, was es bei diesen Präsentationen zu sehen gibt.

Über welche Titel würdet ihr euch beim nächsten State of Play freuen?