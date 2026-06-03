State of Play - Juni 2026

Folgende Spiele wurden an der aktuellen State of Play gezeigt...
Marvel's Wolverine
Der Extended Gameplay-Trailer zu "Marvel's Wolverine".
*Geplanter Release: 15. September 2026*
God of War Laufey
Der Gameplay Reveal Trailer zum neu angekündigten "God of War"-Spiel.
Geplanter Release: TBA
Marvel Tōkon: Fighting Souls
Der Knights of Doom Trailer zu "Marvel Tōkon: Fighting Souls".
*Geplanter Release: 26. August 2026*
Rayman Legends Retold
Der Reveal-Trailer zum neuen "Rayman".
Geplanter Release: 1. Oktober 2026
Bancho the Chef
Der Ankündigung-Trailer zu "Bancho the Chef"
*Geplanter Release: TBA*
Kemuri: Hunt the Unseen
Der Gameplay-Trailer zu "Kemuri: Hunt the Unseen".
Geplanter Release: 2027
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Der Release-Date-Trailer zum neuen "Legacy of Atlantis".
Geplanter Release: 12. Februar 2027
Ace Combat 8: Wings of Theve
Der Deluxe Edition Trailer zum nächsten "Ace Combat" von Bandai Namco.
Geplanter Release: 2. Oktober 2026.
Until Dawn 2
Der nächste Teil der "Until Dawn"-Reihe im Ankündigungs-Trailer.
Geplanter Release: 2027
ILL
Der Story-Trailer zum Horror-Titel "ILL".
Geplanter Release: 2027
Control Resonant
Der Story- & Release-Date Trailer zum nächsten "Control".
Geplanter Release: 24. September 2026
Stuntman Hollywood
Der Ankündiungs-Trailer zu "Stuntman Hollywood.
Geplanter Release: TBA
Silent Hill: Townfall
Der Release-Date-Trailer zum nächsten "Silent Hill".
Geplanter Release: 24. September 2026
Onimusha: Way of the Sword
Der Release-Date-Trailer zum nächsten "Onimusha: Way of the Sword".
Geplanter Release: 25. September 2026
Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered
Der Overview Trailer zu "Dynastie Warriors 3".
Geplanter Release: 1. Oktober 2026
Phantom Blade Zero
Special Teaser zu "Phantom Blade Zero"
Geplanter Release: Sommer 2026
The Lost Wild - True Fear
Der "True Fear is Primal"-Trailer zu "The Lost Wild".
Geplanter Release: 2027
Dune: Awakening
Der Konsolen-Ankündigungs-Trailer für "Dune: Awakening".
Geplanter Release: 27. September 2026
No Rest for the Wicked
Version 1.0 Ankündigungs-Trailer zu "No Rest for the Wicked"
Geplanter Release: 2027
Marathon
Der Season 2 Gameplay Trailer zu "Marathon".