State of Play - Juni 2026

Folgende Spiele wurden an der aktuellen State of Play gezeigt...

Marvel's Wolverine

Der Extended Gameplay-Trailer zu "Marvel's Wolverine".

*Geplanter Release: 15. September 2026*

God of War Laufey

Der Gameplay Reveal Trailer zum neu angekündigten "God of War"-Spiel.

Geplanter Release: TBA

Marvel Tōkon: Fighting Souls

Der Knights of Doom Trailer zu "Marvel Tōkon: Fighting Souls".

*Geplanter Release: 26. August 2026*

Rayman Legends Retold



Der Reveal-Trailer zum neuen "Rayman".

Geplanter Release: 1. Oktober 2026

Bancho the Chef

Der Ankündigung-Trailer zu "Bancho the Chef"

*Geplanter Release: TBA*

Kemuri: Hunt the Unseen

Der Gameplay-Trailer zu "Kemuri: Hunt the Unseen".

Geplanter Release: 2027

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Der Release-Date-Trailer zum neuen "Legacy of Atlantis".

Geplanter Release: 12. Februar 2027

Ace Combat 8: Wings of Theve

Der Deluxe Edition Trailer zum nächsten "Ace Combat" von Bandai Namco.

Geplanter Release: 2. Oktober 2026.

Until Dawn 2

Der nächste Teil der "Until Dawn"-Reihe im Ankündigungs-Trailer.

Geplanter Release: 2027

ILL

Der Story-Trailer zum Horror-Titel "ILL".

Geplanter Release: 2027

Control Resonant

Der Story- & Release-Date Trailer zum nächsten "Control".

Geplanter Release: 24. September 2026

Stuntman Hollywood

Der Ankündiungs-Trailer zu "Stuntman Hollywood.

Geplanter Release: TBA

Silent Hill: Townfall

Der Release-Date-Trailer zum nächsten "Silent Hill".

Geplanter Release: 24. September 2026

Onimusha: Way of the Sword

Der Release-Date-Trailer zum nächsten "Onimusha: Way of the Sword".

Geplanter Release: 25. September 2026

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

Der Overview Trailer zu "Dynastie Warriors 3".

Geplanter Release: 1. Oktober 2026

Phantom Blade Zero

Special Teaser zu "Phantom Blade Zero"

Geplanter Release: Sommer 2026

The Lost Wild - True Fear

Der "True Fear is Primal"-Trailer zu "The Lost Wild".

Geplanter Release: 2027

Dune: Awakening

Der Konsolen-Ankündigungs-Trailer für "Dune: Awakening".

Geplanter Release: 27. September 2026

No Rest for the Wicked

Version 1.0 Ankündigungs-Trailer zu "No Rest for the Wicked"

Geplanter Release: 2027

Marathon

Der Season 2 Gameplay Trailer zu "Marathon".